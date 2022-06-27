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Факти / Надзвичайні події

Кремль перейшов до відвертого терору, санкції “ламають хребет” РФ: Арестович про удар по Кременчуку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ДСНС

Російські війська обстріляли ракетами торговельний центр в Кременчуку. За попередніми даними, у ТРЦ під час ракетного удару перебували близько тисячі мирних жителів.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович вважає, що Кремль перейшов до відвертого терору мирного населення, а запроваджені санкції “зламають хребет” Росії.

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На думку Арестовича, терор, до якого відверто перейшов кремлівський режим, завдаючи ракетних та артилерійських ударів по цивільних об’єктах, має декілька причин:

  • помста за точність та результативність ударів ЗСУ по них;
  • реакція на нові рішення ЄС, G7, країн НАТО, які фундаментально змінюють зміст та перспективи війни;
  • гарантовано високий рівень підтримки України та просадка соціосистеми Російської Федерації у кам’яно-вугільний вік;
  • фрустрація від розуміння вищезгаданих речей та того, що загалом війна для Росії програна, як не крутись ще на конкретному полі бою.

Напередодні пролунав вибух у ТРЦ Кременчука, в якому перебували близько тисячі людей. За останніми даними, відомо щонайменше про 20 поранених, з них 9 мирних жителів у важкому стані. Вже підтверджено, що 2 людей загинули. Рятувальна операція триває.

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