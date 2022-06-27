Июнь, 27 в 18:09

Российские ракеты ударили по торговому центру в Кременчуге. В сети появилось первое видео изнутри ТРЦ. Запись сделал очевидец, которому удалось выбраться живым из здания.

На видео можно заметить, что повсюду после ракетного удара остались только развалины и дым. Все горит в пламени, а из-за дыма едва можно разглядеть что-нибудь на расстоянии до 15 метров.

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Накануне раздался взрыв в ТРЦ Кременчуга, в котором находились около тысячи человек. По последним данным, известно по меньшей мере о 20 раненых, из них 9 мирных жителей в тяжелом состоянии. Уже подтверждено, что 2 человека погибли. Спасательная операция продолжается.