Июнь, 27 в 19:14

По данным ОВА Полтавской области, в момент попадания российских ракет по Кременчугу в ТЦ Амстор могли находиться около тысячи человек.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

— Точной цифры нет, но приблизительная цифра — там могли находиться до тысячи человек в этот момент (момент ракетного удара. — Ред.). К сожалению, у нас недостаточно ПВО, которая могла бы позволять сбивать российские ракеты. То, о чем говорит украинский президент, о чем мы говорим в последнее время – нам просто необходимо усиление нашей ПВО. Все, что вчера происходило в Киеве. Слава Богу, что вчера не работал детский садик, в который попали россияне, — сказал он.

По словам Денисенко, россияне стреляют по гражданским объектам с целью посеять панику и уничтожать нашу инфраструктуру.

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Еще одной причиной он назвал попытку поднять ставки в том, чтобы цивилизованный Запад снова сел с ними за стол переговоров.

27 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, ракеты попали в объект, не имеющий никакого отношения “к военным действиям”.

По состоянию на 17.45 известно по меньшей мере о двух погибших и еще 20 раненых.