Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

В ТЦ в Кременчуге в момент обстрела могли находиться до тысячи человек — Денисенко

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ГСЧС

По данным ОВА Полтавской области, в момент попадания российских ракет по Кременчугу в ТЦ Амстор могли находиться около тысячи человек.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко.

— Точной цифры нет, но приблизительная цифра — там могли находиться до тысячи человек в этот момент (момент ракетного удара. — Ред.). К сожалению, у нас недостаточно ПВО, которая могла бы позволять сбивать российские ракеты.

То, о чем говорит украинский президент, о чем мы говорим в последнее время – нам просто необходимо усиление нашей ПВО. Все, что вчера происходило в Киеве. Слава Богу, что вчера не работал детский садик, в который попали россияне, — сказал он.

По словам Денисенко, россияне стреляют по гражданским объектам с целью посеять панику и уничтожать нашу инфраструктуру.

Сейчас смотрят

Еще одной причиной он назвал попытку поднять ставки в том, чтобы цивилизованный Запад снова сел с ними за стол переговоров.

27 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, ракеты попали в объект, не имеющий никакого отношения “к военным действиям”.

По состоянию на 17.45 известно по меньшей мере о двух погибших и еще 20 раненых.

Читайте
В результате обстрела пожар возник на площади более 10 тыс. кв. м ТЦ в Кременчуге - ГСЧС

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка