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Факты / Происшествия

В результате обстрела пожар возник на площади более 10 тыс. кв. м ТЦ в Кременчуге — ГСЧС

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
удар по ТРЦ в Кременчуці
Фото: ГСЧС

Российские захватчики нанесли ракетный удар по ТЦ Амстор в Кременчуге Полтавской области около 16.00 27 июня.

Начальник главного управления ГСЧС Полтавщины Владимир Сологуб сообщил в эфире телемарафона Единые новости, что в результате обстрела возник пожар на всей площади торгового центра – это около 10 тыс. кв. м.

Для борьбы с огнем задействовано 18 единиц техники, пожарный поезд и 80 человек личного состава ГСЧС.

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По его словам, сейчас ситуация сложная, но распространение пожара отсутствует, производится тушение очагов.

— Единственные трудности — это разбор конструкций. Сейчас вовлечены не только работники службы ГСЧС, но и сотрудники полиции, Нацгвардии, коммунальные учреждения. Все трудятся над ликвидацией, — сказал он.

27 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге. По словам мэра Кременчуга Виталия Малецкого, ракеты попали в объект, не имеющий никакого отношения к военным действиям.

По состоянию на 17.45 известно по меньшей мере о 2 погибших и еще 20 раненых.

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