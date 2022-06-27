Червень, 27 в 19:14

За даними ОВА Полтавської області, в момент влучання російських ракет по Кременчуці у ТЦ Амстор могли перебувати близько тисячі людей.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив радник очільника МВС України Вадим Денисенко.

— Точної цифри немає, але приблизна цифра – там могли перебувати до тисячі людей в цей момент (момент ракетного удару. – Ред.). На жаль, у нас недостатньо ППО, яке би могло дозволяти збивати російські ракети. Те, про що говорить український президент, про що ми говоримо протягом останнього часу – нам просто необхідно посилення нашого ППО. Все те, що вчора відбувалося в Києві. Слава Богу, що вчора не працював дитячий садочок, в який влучили росіяни, – сказав він.

За словами Денисенка, росіяни стріляють по цивільних об’єктах з метою посіяти паніку та нищити нашу інфраструктуру.

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Ще однією причиною він назвав спробу підняти ставки в тому, щоб цивілізований Захід знову сів із ними за стіл переговорів.

27 червня росіяни завдали кілька ракетних ударів по торговому центру в Кременчуці. За словами мера Кременчука Віталія Малецького, ракети влучили в об’єкт, який не має жодного стосунку “до військових дій”.

Станом на 17.45 було відомо про щонайменше двох загиблих та ще 20 поранених осіб.