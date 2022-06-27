Червень, 27 в 18:36

Україні необхідно більше озброєння та систем протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних жителів від терору російської армії.

Так відреагував на ракетний обстріл торговельного центру в Кременчуку, де перебувало близько тисячі людей, глава Офісу президента Андрій Єрмак.

– Росіяни вдарили ракетами по торговому центру. Вони говорили, що битимуть по центрам ухвалення рішень. Але навіть найбільш хвороблива уява не здогадалась би, що такими центрами вони вважають торгові. Постраждали мирні люди, понад 1 тис. цивільних жителів, – наголосив Єрмак.

Зараз дивляться

За його словами, Україні потрібно ще більше зброї та систем ППО, щоб захистити мирних людей. На думку глави ОП, Росія має бути визнана країною – спонсором тероризму.

За оперативними даними, внаслідок ракетного удару по ТРЦ у Кременчуку загинуло щонайменше 2 людей. Ще 20 жителів поранені, серед них 9 людей перебувають у важкому стані. Зараз тривають рятувальні роботи.