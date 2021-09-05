Молодой серфер умер после укуса акулы у австралийского побережья

В Австралии на северном побережье Нового Южного Уэльса умер 30-летний серфер после того, как его укусила акула.

Полиция сообщила, что бригады скорой помощи прибыли в Шелли Бич вскоре после вызова с пляжа.

По данным полиции, мужчина получил серьезные травмы правой руки и спины, несовместимые с жизнью.

Свидетели трагедии пытались сделать искусственное дыхание до приезда парамедиков, но мужчина скончался на месте.

— Несколько местных серферов и прохожих пришли на помощь этому человеку, они проявили невероятную храбрость в очень сложной ситуации, — сообщил офицер полиции.

Серфер умер, несмотря на все усилия окружающих, парамедиков и других служб экстренной помощи.

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Гибель серфера от укуса акулы — далеко не единственный случай у австралийского побережья. В штате Новый Южный Уэльс 18 мая погиб серфер на пляже Танкарри-Бич.

Правоохранители подтвердили, что акула напала на мужчину во время серфинга. Возраст погибшего не разглашается.

В Австралии осьминог напал на человека

В апреле в Австралии осьминог избил мужчину, после чего на его коже остались красные рубцы.

Геолог Ланс Карлсон вместе с семьей отдыхал на пляже во время отпуска.

Увидев мужчину, осьминог сначала ударил его по руке, а затем по шее и верхней части спины.