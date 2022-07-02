Липень, 02 в 15:08

У п’ятницю, 1 липня, у єгипетському місті Хургада акула напала на жінку, яка плавала у Червоному морі.

Моторошний інцидент трапився на готельному пляжі недалеко від пірса. Туристку витягли з води без руки та ноги, а в результаті отриманих травм вона померла.

На відео, яке з’явилося у мережі, можна побачити, що туристи кликали на допомогу, проте ніхто з рятувальників не прийшов. Згодом жінці кинули мотузку, проте вона не змогла її дістати.

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Після трагедії єгипетська влада на три дні заборонила купання, дайвінг, снорклінг та рибалку від району Сахль Хашиш до бухти Макаді Бей.

За даними ЗМІ, загиблою виявилася 68-річна австрійка Елізабет Сквайр. Вона проживала у Хургаді на постійній основі, була одружена з місцевим жителем.

Останній випадок нападу акули на людину тут був у 2020 році. Тоді постраждали матір та син з України. 12-річному хлопчику довелося ампутувати руку. А гід, який намагався врятувати відпочивальників, втратив ногу.