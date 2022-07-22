Взрыв в Одессе: предварительно работает ПВО
Требует проверки
Фото: Минобороны
В Одессе раздались взрывы, однако в городе не было сигнала воздушной тревоги. По предварительным данным, работает противовоздушная оборона.
Российские оккупанты проводят разведку в районе Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов. Жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Одесса остается одной из приоритетных целей для российской армии, поэтому горожане должны быть осторожными.
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