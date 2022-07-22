Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия

Взрыв в Одессе: предварительно работает ПВО

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
Взрыв в Одессе: предварительно работает ПВО
Фото: Минобороны

В Одессе раздались взрывы, однако в городе не было сигнала воздушной тревоги. По предварительным данным, работает противовоздушная оборона.

Российские оккупанты проводят разведку в районе Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов. Жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Одесса остается одной из приоритетных целей для российской армии, поэтому горожане должны быть осторожными.

Сейчас смотрят

Читайте
Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка