Июль, 22 в 19:27

В Одессе раздались взрывы, однако в городе не было сигнала воздушной тревоги. По предварительным данным, работает противовоздушная оборона.

Российские оккупанты проводят разведку в районе Одессы с применением беспилотных летательных аппаратов. Жителей призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Одесса остается одной из приоритетных целей для российской армии, поэтому горожане должны быть осторожными.

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