Липень, 22 в 20:30

В Одесі пролунали вибухи, проте у місті не було сигналу повітряної тривоги. За попередніми даними, працює протиповітряна оборона.

Російські окупанти проводять розвідку у районі Одеси із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Жителів закликають реагувати у разі сигналу повітряної тривоги.

Оновлено о 20.30. Українська ППО збила над Одещиною російський безпілотник, який намагався висвітлити узбережжя та портову інфраструктуру регіону. Про це заявила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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Одеса залишається одним із пріоритетних цілей для російської армії, тому містяни мають бути обережними.