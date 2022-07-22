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Факты / Украина / Политика

Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области

Юля Захарченко, редактор ленты
Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании Приморской городской военной администрации в Запорожской области.

Об этом говорится в указе №525/2022, обнародованном на сайте главы государства. Согласно документу, новая военная администрация создается в Бердянском районе.

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Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской ОГА поручили принять меры, связанные с созданием новой военной администрации.

Стоит отметить, что Приморск находится на берегу Азовского моря между Бердянском и Мелитополем, которые после начала полномасштабной войны в Украине оказались под контролем российской армии.

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