Зеленский создал новую военную администрацию в Запорожской области
Фото: Офис президента
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение о создании Приморской городской военной администрации в Запорожской области.
Об этом говорится в указе №525/2022, обнародованном на сайте главы государства. Согласно документу, новая военная администрация создается в Бердянском районе.
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Генеральному штабу Вооруженных сил Украины, Запорожской ОГА поручили принять меры, связанные с созданием новой военной администрации.
Стоит отметить, что Приморск находится на берегу Азовского моря между Бердянском и Мелитополем, которые после начала полномасштабной войны в Украине оказались под контролем российской армии.