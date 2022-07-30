Тройное ДТП на Ровенщине: грузовик влетел в блокпост, погиб человек
В Ровенской области, неподалеку от Острога, 40-летний житель Хмельницкой области, который руководил Volvo, проигнорировав дорожные знаки “Ограничение максимальной скорости” и “Стоп”, не соблюдал правила проезда блок-постов и въехал в бетонную конструкцию последнего.
После удара грузовик выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Renault Magnum, которым управлял 36-летний житель Тернопольской области. Renault, перевозивший зерно, опрокинулась, а водитель выпал под колеса Volvo и погиб.
40-летний житель Хмельнитчины, водитель первого грузовика, был госпитализирован.
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Тройное ДТП на Ровенщине: грузовик влетел в блокпост, погиб человек / 5 фотографий
В ДТП повредили еще и стоявшую на обочине легковушку Ford. Водителя в авто на тот момент не было.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Источник: Нацполиция Ровенской области