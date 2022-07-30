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Потрійна ДТП на Рівненщині: вантажівка влетіла в блокпост, загинула людина

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потрійна ДТП на Рівненщині: вантажівка влетіла в блокпост, загинула людина

На Рівненщині, неподалік Острога, 40-річний житель Хмельницької області, який керував Volvo, проігнорувавши дорожні знаки “Обмеження максимальної швидкості” та “Стоп”, не дотримався правил проїзду блок-постів та в’їхав у бетону конструкцію останнього.

Після удару вантажівка виїхала на зустрічну смугу руху та зіткнулася з Renault Magnum, яким керував 36-річний житель Тернопільської області. Renault, яка перевозила зерно, перекинулась, а водій випав під колеса Volvo і загинув.

Потрійна ДТП на Рівненщині: вантажівка влетіла в блокпост, загинула людина / 5 фотографий

40-річного жителя Хмельниччини, водія першої вантажівки, госпіталізували.

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У ДТП пошкодили ще й легковик Ford, який стояв на узбіччі. Водія в авто на той момент не було.

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Обставини ДТП встановлюються.

Джерело: Нацполіція Рівненської області

Фото: Нацполіція Рівненської області

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