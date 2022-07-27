Июль, 27 в 11:30

Утром 27 июля на Набережном шоссе в Печерском районе Киева в ДТП попали автомобили Kia Optima и Opel Zafira.

ДТП на Набережном шоссе: одна иномарка загорелась, в другой – зажало пенсионерку / 2 фотографии

Кроме того, в результате ДТП повреждения получил маршрутный автобус, в частности, задняя часть транспортного средства.

Сообщение о чрезвычайном событии в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве поступило в 06.40.

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Пока спасатели направлялись к месту аварии, неравнодушные граждане пытались самостоятельно погасить возгорание в моторном отсеке автомобиля Kia.

Однако ликвидировать его удалось только пожарным.

Кроме того, спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали из Opel 75-летнюю женщину, которую зажало между сиденьем и приборной панелью.

Пенсионерку с ушибами госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранительные органы.