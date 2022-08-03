Август, 02 в 23:59

Личности части погибших в колонии оккупированной Оленовки Донецкой области удалось установить. Об этом заявил бывший командир полка Азов и офицер ССО ВСУ Максим Жорин. По его словам, есть частичные списки, которые сейчас подтверждают.

Он убежден, что имеющийся перечень бойцов не полный. Еще нет окончательных списков погибших и раненых украинских защитников.

— Это очень сложно для близких и родных, ожидающих возвращения домой. Но Россия не предоставляет никаких официальных списков, – заявил Жорин.

По его словам, он узнал одним из первых об убийстве бойцов ВСУ в Оленовке. Экс-командир полка Азов получил свидетельство о переводе части военных в другое здание, в котором затем прогремел взрыв. Он считает, что это подтверждение спланированного убийства в результате взрыва.

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— Вероятнее всего, это помещение взорвали заранее подготовленными средствами. Это не был “прилет” точно. Сейчас даже по аэрокосмическим снимкам очень ясно видно, что никаких следов “прилетов” и работы артиллерии на территории нет.

Офицер ССО ВСУ заявил, что даже по виду разрушения помещения, в котором удерживали украинских защитников, можно заметить, что его взорвали именно изнутри.