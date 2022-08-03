Серпень, 02 в 23:59

Особи частини загиблих в колонії окупованої Оленівки Донецької області вдалось встановити. Про це заявив колишній командир полку Азов та офіцер ССО ЗСУ Максим Жорін. За його словами, є часткові списки, які зараз підтверджують.

Він переконаний, що наявний перелік бійців не повний. Ще немає остаточних списків загиблих та поранених українських захисників.

– Це надзвичайно складно для близьких та рідних, які чекають на повернення додому. Але Росія не надає жодних офіційних списків, – заявив Жорін.

За його словами, він дізнався одним з перших про вбивство бійців ЗСУ в Оленівці. Екскомандир полку Азов дістав свідчення про переведення частини військових в іншу будівлю, в якій потім прогримів вибух. Він вважає, що це є підтвердженням спланованого вбивства внаслідок вибуху.

Зараз дивляться

– Найімовірніше це приміщення підірвали завчасно підготовленими засобами. Це не був “приліт” точно. Зараз навіть по аерокосмічних знімках дуже чітко видно, що жодних слідів “прильотів” і роботи артилерії на території немає.

Офіцер ССО ЗСУ заявив, що навіть за виглядом руйнування приміщення, в якому утримували українських захисників, можна помітити, що його підірвали саме зсередини.