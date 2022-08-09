Создал приложение и пропагандировал “русский мир”: будут судить жителя Львовщины

Август, 09 в 18:50

Житель Львовской области, долгое время живший в Донецке, разработал и распространил мобильное приложение для трансляции “русского мира”, призывая к межнациональной и межконфессиональной вражде.

Мужчина осуществлял дискриминацию на этнической основе. Благодаря вмешательству правоохранителей трансляцию контента на временно оккупированных территориях Донецкой области прекратили.

Следователи направили в суд обвинительный акт против мужчины по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

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За это преступление предусмотрено ограничение свободы до пяти лет или тюремное заключение на тот же срок с возможной конфискацией имущества. Сейчас досудебное расследование завершено.