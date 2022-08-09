Створив додаток і пропагував “русскій мір”: судитимуть жителя Львівщини

Серпень, 09 в 18:50

Житель Львівської області, який довгий час жив у Донецьку, розробив та розповсюдив мобільний додаток для трансляції “русского міра”, закликаючи до міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі.

Чоловік здійснював дискримінацію на етнічному підґрунті. Завдяки втручанню правоохоронців трансляцію контенту на тимчасово окупованих територіях Донецької області припинили.

Слідчі направили до суду обвинувальний акт проти чоловіка за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

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За цей злочин передбачено обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на той же термін з можливою конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування завершено.