Горящие туры в Крым: соцсети “взорвались” мемами о хлопке на аэродроме в Новофедоровке
Во временно оккупированном россиянами Крыме раздалась серия мощных взрывов, после чего объявили воздушную тревогу на территории полуострова. По неподтвержденным данным, произошло семь успешных ударов ВСУ по военным объектам российской армии.
В частности, в районе военного аэродрома в Новофедоровке длится мощный пожар, также горят склады с боеприпасами и взлетная полоса. Пользователи социальных сетей уже шутят, что вода в Крыму резко потеплела, потому что россияне начали писать туда прямо сейчас.
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А некоторые считают, что российской армии уже давно пора отправиться к коллаборантам Иосифу Кобзону и главе “ДНР” Александру Захарченко.