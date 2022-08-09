Август, 09 в 17:46

Во временно оккупированном россиянами Крыме раздалась серия мощных взрывов, после чего объявили воздушную тревогу на территории полуострова. По неподтвержденным данным, произошло семь успешных ударов ВСУ по военным объектам российской армии.

В частности, в районе военного аэродрома в Новофедоровке длится мощный пожар, также горят склады с боеприпасами и взлетная полоса. Пользователи социальных сетей уже шутят, что вода в Крыму резко потеплела, потому что россияне начали писать туда прямо сейчас.

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А некоторые считают, что российской армии уже давно пора отправиться к коллаборантам Иосифу Кобзону и главе “ДНР” Александру Захарченко.