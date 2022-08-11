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Российская армия ударила по Бахмуту из РСЗО Ураган: семеро погибших, есть раненые

Юля Захарченко, редактор ленты
Российская армия ударила по Бахмуту из РСЗО Ураган: семеро погибших, есть раненые
Фото: Офис генпрокурора

В Донецкой области российская армия снова обстреляла центральную часть города Бахмут. В результате вражеского огня погибли семь мирных жителей, еще шесть человек получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены магазины, частные дома и жилые многоэтажки. Предварительно оккупанты в очередной раз применили против мирного населения ракетные системы залпового огня Ураган.

Фото: Офис генпрокурора

Сейчас окончательная информация о погибших и раненых, количество уничтоженных домов устанавливается, поскольку на территории Бахмута до сих пор продолжаются пожары.

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Источник: Офис генпрокурора
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