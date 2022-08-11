Кого признают коллаборантами: Верещук заявила о подготовке нового закона

Август, 10 в 21:00

Правительство Украины готовит отдельный законопроект, который даст четкое объяснение, кого можно считать коллаборантами. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

– Мы сделали законопроект. Я надеюсь, что депутаты его поддержат и проголосуют уже скоро. Там будет четко прописано, какая деятельность не будет считаться коллаборантской, – заявила Верещук.

По ее словам, в обществе звучат упреки о неурегулированности вопроса, кого признают коллаборантом. Согласно действующему уголовному законодательству, сейчас лицом, сотрудничающим с российскими оккупантами, можно назвать учителей, врачей или продавцов.

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В Украине с 15 марта действует усиленная уголовная ответственность за пособничество России. Тогда вступила в силу ст. 111-1 УКУ. 24 марта парламент принял законопроект №7186, которым дополнен Уголовный кодекс Украины статьей 111-2.