Кого признают коллаборантами: Верещук заявила о подготовке нового закона
Правительство Украины готовит отдельный законопроект, который даст четкое объяснение, кого можно считать коллаборантами. Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
– Мы сделали законопроект. Я надеюсь, что депутаты его поддержат и проголосуют уже скоро. Там будет четко прописано, какая деятельность не будет считаться коллаборантской, – заявила Верещук.
По ее словам, в обществе звучат упреки о неурегулированности вопроса, кого признают коллаборантом. Согласно действующему уголовному законодательству, сейчас лицом, сотрудничающим с российскими оккупантами, можно назвать учителей, врачей или продавцов.
В Украине с 15 марта действует усиленная уголовная ответственность за пособничество России. Тогда вступила в силу ст. 111-1 УКУ. 24 марта парламент принял законопроект №7186, которым дополнен Уголовный кодекс Украины статьей 111-2.