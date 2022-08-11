Серпень, 10 в 21:26

У Донецькій області російська армія знову обстріляла центральну частину міста Бахмут. Внаслідок ворожого вогню загинуло семеро мирних жителів, ще шестеро людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджено магазини, приватні домівки та житлові багатоповерхівки. Попередньо окупанти вкотре застосували проти мирного населення ракетні системи залпового вогню Ураган.

Зараз остаточна інформація про загиблих і поранених, кількість знищених будинків встановлюється, оскільки на території Бахмута досі тривають пожежі.

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