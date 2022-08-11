Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Російська армія вдарила по Бахмуту з РСЗВ Ураган: семеро загиблих, є поранені

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Російська армія вдарила по Бахмуту з РСЗВ Ураган: семеро загиблих, є поранені
Фото: Офіс генпрокурора

У Донецькій області російська армія знову обстріляла центральну частину міста Бахмут. Внаслідок ворожого вогню загинуло семеро мирних жителів, ще шестеро людей дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

За даними Офісу генерального прокурора, пошкоджено магазини, приватні домівки та житлові багатоповерхівки. Попередньо окупанти вкотре застосували проти мирного населення ракетні системи залпового вогню Ураган.

Фото: Офіс генпрокурора

Зараз остаточна інформація про загиблих і поранених, кількість знищених будинків встановлюється, оскільки на території Бахмута досі тривають пожежі.

Зараз дивляться

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України), за яке передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Читайте
Кого визнають колаборантами: Верещук заявила про підготовку нового закону

Джерело: Офіс генпрокурора
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка