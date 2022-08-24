В Хмельницкой, Житомирской и Николаевской областях во время тревоги были слышны взрывы
В Хмельницкой области во время тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Суспільне.
ОБНОВЛЕНО в 17:38
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий рассказал, что есть “прилет” вражеских ракет на территории области.
— Есть прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали после. Оставайтесь в укрытиях! – подчеркнул он.
Кроме того, в соцсетях сообщают о взрывах в Житомирской и Николаевской областях. В Житомирской области, по предварительным данным, отработала наша ПВО.
Угроза ракетных ударов со стороны Беларуси и Черного моря сохраняется, поэтому руководители регионов и областных центров просят жителей не оставлять укрытий до отбоя.
В настоящее время воздушная тревога звучит по всей Украине.
Отметим, что Россия с самого начала 24 августа обстреливает Украину. Где именно попадание, читайте в нашем материале.
Напомним, что война в Украине длится уже 182 дня.
Источник: Суспільне, Сергей Гамалий