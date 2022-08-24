Август, 24 в 14:32

Сегодня, 24 августа, еще с самой ночи российские враги начали ракетными обстрелами “поздравлять” украинцев с Днем Независимости.

Факты ICTV собрали всю информацию о “прилетах” в украинские города.

Взрывы в Запорожье

Так, в начале 24 августа во время воздушной тревоги раздались взрывы в двух районах Запорожья. Эту информацию подтвердил мэр города Анатолий Куртев.

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Впоследствии глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что вражеские ракеты попали в объекты в Шевченковском и Коммунарском районах города. Информация о пострадавших уточняется.

Около 04:00 часов оккупанты снова нанесли удар по Запорожью. По словам Анатолия Куртева, попали в инфраструктурный объект.

Взрывы в Днепропетровской области

Также ночью во время воздушной тревоги были слышны взрывы в Днепре. В местных Telegram-каналах пишут, что в окрестностях города работает наша ПВО.

Кроме того, ночью армия России лупила из Градов и Ураганов по трем районам Днепропетровской области – Днепровскому, Никопольскому и Криворожскому.

В Днепровский район прилетели две вражеские ракеты Х-22. Пожар от взрыва был ликвидирован. Информацию о погибших и пострадавших выясняют.

Никопольский район враг четырежды обстрелял из тяжелой артиллерии и Градов. В Марганце пострадала семья – мужу и жене оказали медицинскую помощь.

По Никополю россияне выпустили 20 снарядов. Есть разрушение жилья, но люди не пострадали.

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Обстрел Николаевской области

Около 01:00 оккупанты нанесли удары по жилищной инфраструктуре Баштанского района Николаевской области. Есть разрушения, однако, по предварительной информации, пострадавших нет.

Ориентировочно в 04.30 в городе Новый Буг от обстрелов загорелась кровля двухэтажного жилого дома. Еще несколько домов получили повреждения. По предварительной информации, ранения получили девять человек, из них двое – дети.

Обстрел Харькова

Мэр города Игорь Терехов сообщил, что около часу ночи вражеских обстрелам подвергся Новобаварский район.

Также, вероятно, ракетами типа С-300 оккупанты атаковали поселок Докучаевское в Харьковском районе. Там разрушено хозяйственное здание и возник масштабный пожар. Прошло без пострадавших.

Взрывы в Никополе, Миргороде, Сумской и Черкасской областях

Почти сразу начали сообщать о вражеских “прилетах” в несколько областей.

Так, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о четырех вражеских “прилетах” по инфраструктуре Миргорода. В настоящее время пострадавших нет.

831 бригада тактической авиации сообщила, что россияне нанесли удары ракетами класса воздух-земля, предположительно Х-22, по военной инфраструктуре. На местах попадания — пожары, работают экстренные службы.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что во время воздушной тревоги наши силы ПВО сбили над Черкасской областью вражескую ракету.

Напомним, что полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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