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Факти / Надзвичайні події

На Хмельниччині, Житомирщині та Миколаївщині під час тривоги було чути вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

На Хмельниччині під час тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляли у соцмережах.

ОНОВЛЕНО о 17:38

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Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій розповів, що є влучання ворожих ракет на території області.

– Маємо прильоти ворожих ракет у Хмельницькій області. Деталі згодом. Залишайтеся в укриттях! – наголосив він.

Крім того, у соцмережах повідомляють про вибухи у Житомирській та Миколаївській областях. На Житомирщині, за попередніми даними, відпрацювала наша ППО.

Загроза ракетних ударів зі сторони Білорусі та Чорного моря зберігається, тому очільники регіонів та обласних центрів просять жителів не полишати укриттів до відбою.

Наразі повітряна тривога лунає по всій Україні.

Зазначимо, що Росія із самого початку 24 серпня обстрілює Україну. Де саме є влучання, читайте у нашому матеріалі.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 182 дні.

Джерело: Суспільне, Сергій Гамалій

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