Сентябрь, 01 в 6:04

В ночь на 1 сентября на территории Запорожья прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, в городе сработали системы противовоздушной обороны.

— В Запорожье и области были слышны взрывы. Предварительно работала ПВО, — говорится в сообщении Telegram-канала Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами.

Ночью в Запорожской области дважды раздавался сигнал воздушной тревоги. Первый раз – с 00:10 до 00:35 (опасность длилась 24 минуты), а второй – с 04:24 до 04:46 (продолжалась более 20 минут).

По состоянию на 1 сентября 06:04, воздушная тревога раздается в Луганской области (длится с 4 апреля 19:45, то есть более 149 дней) и Никопольском районе на Днепропетровщине.

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