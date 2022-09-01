Вересень, 01 в 8:35

Енергодар Запорізької області перебуває під обстрілами армії Російської Федерації. Окупанти ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС.

Оновлено 1 вересня о 08:35. Мер Енергодара Дмитро Орлов зазначив, що російські вбивці, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери). Вже відомо про загиблих та поранених внаслідок обстрілів російської армії.

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– Надходить інформація про влучання по житлових будинках на вулицях Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова, приватних будинках у передмісті, магазину, дитячих садочках, – повідомив мер Енергодару.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки.

– Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС. Вимагаємо від РФ припинити провокації та надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об’єкту, – закликав Старух.

Оновлено 1 вересня о 07:42. З 05:00 ранку не припиняються постійні мінометні обстріли Енергодару. Чути автоматні черги, а також є влучання по декількох цивільних об’єктах. Є постраждалі, однак з’ясовується точна кількість.

– Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо. Просимо залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін, – закликав мер Енергодару Дмитро Орлов.

Оновлено 1 вересня о 07:12. За попередніми даними, зафіксовано влучання по деяких об’єктах інфраструктури. Внаслідок обстрілів російських військ у деяких районах Енергодару зникло водопостачання.

Станом на 1 вересня 07:12, сигнал повітряної тривоги лунає у Луганській (триває з 4 квітня 19:45), Херсонській, Кіровоградській, Запорізькій областях і Нікопольському районі на Дніпропетровщині.