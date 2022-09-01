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Факти / Надзвичайні події

У Запоріжжі вночі прогриміли вибухи: попередньо працювали системи ППО

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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У Запоріжжі вночі прогриміли вибухи: попередньо працювали системи ППО
Фото: Факти ICTV

У ніч на 1 вересня на території Запоріжжя прогриміла серія потужних вибухів. За попередніми даними, у місті спрацювали системи протиповітряної оборони.

– У Запоріжжі та області було чутно вибухи. Попередньо — працювала ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Вночі у Запорізькій області двічі лунав сигнал повітряної тривоги. Перший раз – з 00:10 до 00:35 (небезпека тривала 24 хвилини), а другий – з 04:24 до 04:46 (тривала понад 20 хвилин).

Станом на 1 вересня 06:04, повітряна тривога лунає у Луганській області (триває з 4 квітня 19:45, тобто понад 149 днів) та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

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