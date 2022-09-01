Вересень, 01 в 6:04

У ніч на 1 вересня на території Запоріжжя прогриміла серія потужних вибухів. За попередніми даними, у місті спрацювали системи протиповітряної оборони.

– У Запоріжжі та області було чутно вибухи. Попередньо — працювала ППО, – йдеться у повідомленні Telegram-каналу Збройні сили України. Війна з окупантами.

Вночі у Запорізькій області двічі лунав сигнал повітряної тривоги. Перший раз – з 00:10 до 00:35 (небезпека тривала 24 хвилини), а другий – з 04:24 до 04:46 (тривала понад 20 хвилин).

Станом на 1 вересня 06:04, повітряна тривога лунає у Луганській області (триває з 4 квітня 19:45, тобто понад 149 днів) та Нікопольському районі на Дніпропетровщині.

Зараз дивляться