В Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы
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Сегодня, 11 сентября, в Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Об этом сообщает Суспільне.
ОБНОВЛЕНО в 11:32
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Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в Винницкой области все спокойно.
Воздушная тревога была объявлена в 10:32 — она еще продолжается.
Позже появилось сообщение о звуке взрыва на территории области. В настоящее время данная информация требует официального подтверждения.
Напомним, что война в Украине длится уже 200 дней. С начала войны в Винницкой области прозвучали 403 воздушные тревоги, рассказал глава ОВА Сергей Борзов.
Напомним, 7 августа в Винницкой области прогремел ряд взрывов. Были зафиксированы прилеты нескольких ракет по военным объектам.