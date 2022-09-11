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Факты / Происшествия

В Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Подтверждено
В Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы

Сегодня, 11 сентября, в Винницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщает Суспільне.

ОБНОВЛЕНО в 11:32

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Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в Винницкой области все спокойно.

Воздушная тревога была объявлена в 10:32 — она еще продолжается.

Позже появилось сообщение о звуке взрыва на территории области. В настоящее время данная информация требует официального подтверждения.

Напомним, что война в Украине длится уже 200 дней. С начала войны в Винницкой области прозвучали 403 воздушные тревоги, рассказал глава ОВА Сергей Борзов.

Напомним, 7 августа в Винницкой области прогремел ряд взрывов. Были зафиксированы прилеты нескольких ракет по военным объектам.

Фото: 831 бригада тактической авиации

Источник: Суспільне
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