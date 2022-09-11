На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи
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Сьогодні, 11 вересня, у Вінницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це повідомляє Суспільне.
Повітряну тривогу оголосили о 10:32 – вона ще триває.
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Згодом з’явилося повідомлення про звук вибуху на території області. Наразі дана інформація потребує офіційного підтвердження.
Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 200 днів. З початку війни на Вінниччині пролунало 403 повітряні тривоги, розповів голова ОВА Сергій Борзов.
Нагадаємо, 7 серпня у Вінницькій області прогриміла низка вибухів. Було зафіксовано прильоти декількох ракет по військових об’єктах.