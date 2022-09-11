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Факти / Надзвичайні події

На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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На Вінниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи

Сьогодні, 11 вересня, у Вінницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомляє Суспільне.

Повітряну тривогу оголосили о 10:32 – вона ще триває.

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Згодом з’явилося повідомлення про звук вибуху на території області. Наразі дана інформація потребує офіційного підтвердження.

Нагадаємо, що війна в Україні триває вже 200 днів. З початку війни на Вінниччині пролунало 403 повітряні тривоги, розповів голова ОВА Сергій Борзов.

Нагадаємо, 7 серпня у Вінницькій області прогриміла низка вибухів. Було зафіксовано прильоти декількох ракет по військових об’єктах.

Фото: 831 бригада тактичної авіації

Джерело: Суспільне
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