В Кривом Роге значительная утечка воды после ракетных ударов: где есть риск подтопления

Сентябрь, 14 в 22:23

Российская армия ударила ракетами по гидравлическим сооружениям Кривого Рога, в результате чего наблюдается значительная утечка воды. Есть риск подтопления домов в Ингулецком и Центрально-Городском районах.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, на месте удара наблюдается утечка воды 100 куб. м в секунду.

– Это значительный объем. А уровень воды в реке Ингулец меняется через час. Мы четко отдаем себе отчет в масштабах задач, которые стоят перед нами для ликвидации последствий ракетных ударов, — отметил Тимошенко.

Замруководителя Офиса президента заверил, что уровень воды на улицах города постоянно мониторят специальные посты. Кроме того, наблюдают и за частным сектором, домами, расположенными в Ингулецком и Центрально-Городском районах города, где есть риск подтопления.

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Вечером прогремела серия мощных взрывов в Кривом Роге во время воздушной тревоги почти по всей территории Украины. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по гидротехническим сооружениям и пытались затопить город, отметил президент Владимир Зеленский.