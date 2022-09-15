У Кривому Розі значний виток води після ракетних ударів: де є ризик підтоплення

Вересень, 14 в 22:23

Російська армія вдарила ракетами по гідравлічних спорудах Кривого Рогу, внаслідок чого спостерігається значний виток води. Є ризик підтоплення будинків в Інгулецькому та Центрально-Міському районах.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, на місці удару спостерігається виток води 100 куб. м в секунду.

– Це значний об’єм. А рівень води в річці Інгулець змінюється за годину. Ми чітко усвідомлюємо масштаби задач, які стоять перед нами для ліквідації наслідків ракетних ударів, – зазначив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента запевнив, що рівень води на вулицях міста постійно моніторять спеціальні пости. Крім того, спостерігають і за приватним сектором, будинками, розташованими в Інгулецькому та Центрально-Міському районах міста, де є ризик підтоплення.

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Ввечері прогриміла серія потужних вибухів у Кривому Розі під час повітряної тривоги майже на всій території України. Російські окупанти завдали ракетних ударів по гідротехнічних спорудах і намагалися затопити місто, зазначив президент Володимир Зеленський.