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Факты / Происшествия

Российские оккупанты вечером обстреляли Кривой Рог — что известно

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Российские оккупанты вечером обстреляли Кривой Рог — что известно

Российские захватчики вечером 28 сентября нанесли удары по Кривому Рогу.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

— Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – отметил он.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 217-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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