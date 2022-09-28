Российские оккупанты вечером обстреляли Кривой Рог — что известно
Российские захватчики вечером 28 сентября нанесли удары по Кривому Рогу.
Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
— Кривой Рог – ракетная атака. Оставайтесь в укрытиях. Ничего не снимайте и не выкладывайте в соцсети, – отметил он.
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