Вересень, 28 в 20:47

Російські загарбники ввечері 28 вересня завдали ударів по Кривому Розі.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – зазначив він.

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