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Факти / Надзвичайні події

Російські окупанти ввечері обстріляли Кривий Ріг – що відомо

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Російські окупанти ввечері обстріляли Кривий Ріг – що відомо

Російські загарбники ввечері 28 вересня завдали ударів по Кривому Розі.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

– Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – зазначив він.

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За даними Повітряного командування Схід, у Дніпрі спрацювала система протиповітряної оборони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 217-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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