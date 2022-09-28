Російські окупанти ввечері обстріляли Кривий Ріг – що відомо
Російські загарбники ввечері 28 вересня завдали ударів по Кривому Розі.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
– Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі, – зазначив він.
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