Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

Попередньо, горить аеропорт Бельбека: у Криму прогриміли вибухи

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Потребує перевірки
Попередньо, горить аеропорт Бельбека: у Криму прогриміли вибухи
Фото: Факти ICTV

У Криму прогриміла серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, горить аеропорт Бельбека.

Місцеві жителі повідомляють, що чорний дим у небі на тимчасово окупованому півострові помітно навіть з пляжу.

Зараз дивляться

Російські видання повідомляють, що, ймовірно, на околицях Севастополя збили черговий безпілотник, однак інформація потребує підтвердження.

Гауляйтер Севастополя заявив, що на аеродромі Бельбек під час посадки за межі смуги нібито викотився літак, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Читайте
Втікали через зруйновані мости: як окупанти "відійшли" від Лиману

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка