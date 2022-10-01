Жовтень, 01 в 18:06

У Криму прогриміла серія потужних вибухів. За попередньою інформацією, горить аеропорт Бельбека.

Місцеві жителі повідомляють, що чорний дим у небі на тимчасово окупованому півострові помітно навіть з пляжу.

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Російські видання повідомляють, що, ймовірно, на околицях Севастополя збили черговий безпілотник, однак інформація потребує підтвердження.

Гауляйтер Севастополя заявив, що на аеродромі Бельбек під час посадки за межі смуги нібито викотився літак, внаслідок чого спалахнула пожежа.