Октябрь, 03 в 8:25

Сегодня, 3 октября, под утро российская армия снова коварно обстреляла город Запорожье.

Об этом сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

По его словам, сейчас известно о разрушении инфраструктуры города, есть пострадавшие.

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Обновлено в 08:20

По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, оккупанты выпустили по Запорожью и по двум селам Запорожского района около десяти ракет С-300.

— В областном центре разрушений получили объекты инфраструктуры. Пока известно об одном пострадавшем, он госпитализирован. В частности, разрушения получил реабилитационный центр, где учились дети с особыми потребностями, — рассказал глава области.

В результате ракетных атак по селам вблизи города, пострадавших нет. По предварительной информации, ракеты попали за пределы населенных пунктов.

Воздушная тревога в городе раздалась в 04:30, около 04:55 Анатолий Куртев сообщил о “прилетах”. Впоследствии в 06:00 утра снова в городе прозвучала сирена.

Напомним, что 2 октября утром оккупанты также атаковали Запорожье и окрестности. Российский враг нанес удары четырьмя ракетами С-300. В результате атаки разрушена промышленная инфраструктура. Пострадавших нет.