Жовтень, 03 в 6:33

Сьогодні, 3 жовтня, під ранок російська армія знову підступно обстріляла місто Запоріжжя.

Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

За його словами, наразі відомо про руйнування інфраструктури міста, є постраждалі.

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На місцях працюють всі відповідні служби.

Повітряна тривога у місті пролунала о 04:30, близько 04:55 Анатолій Куртєв повідомив про “прильоти”. Згодом о 06:00 ранку знову лунала сирена.

Нагадаємо, що 2 жовтня зранку окупанти також атакували Запоріжжя та околиці. Російський ворог завдав ударів чотирма ракетами С-300. Внаслідок атаки зруйновано промислову інфраструктуру. Постраждалих немає.