Октябрь, 08 в 7:36

Сегодня ночью в 00:59 российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли территорию Запорожской АЭС.

Об этом сообщают в Энергоатоме.

Вражеские обстрелы повредили последнюю линию связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровскую. Она отключилась. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС.

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В автоматическом режиме включились дизель-генераторы.

— Имеющихся запасов дизельного топлива для их работы в таком режиме хватит на 10 дней. Нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой, сообщили в Энергоатоме.

В компании подчеркивают, что включение энергоблоков в условиях обстрелов и повреждение всех линий пока нереально.

Ранее бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции работать на Росатом под давлением принудительной мобилизации.

Плачков снова заявил, что российские военные заминировали два энергоблока АЭС. Они заминированы по периметру.