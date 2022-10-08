Жовтень, 08 в 7:36

Сьогодні вночі о 00:59 російські окупаційні війська вчергове обстріляли територію Запорізької АЕС.

Про це повідомляють в Енергоатомі.

Ворожі обстріли пошкодили останню лінію зв‘язку з енергосистемою 750кВ ЗАЕС – Дніпровську. Вона вимкнулась. В результаті відбулось повне знеструмлення Запорізької АЕС.

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В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори.

– Наявних запасів дизельного пального для їхньої роботи в такому режимі вистачить на 10 діб. Потрібен ремонт і відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою, – повідомили в Енергоатомі.

У компанії наголошують, що включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній наразі є нереальними.

Раніше керівник Державної інспекції ядерного регулювання Григорій Плачков заявив, що окупанти змушують працівників Запорізької атомної електростанції працювати на Росатом під тиском примусової мобілізації.

Плачков знову заявив, що російські військові замінували два енергоблоки АЕС. Вони заміновані по периметру.