Плачков: Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС, атомные блоки — в состоянии холодной остановки
Экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что российские военные заминировали Запорожскую АЭС.
По его словам, все атомные блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки.
— Мы получаем сообщения об издевательствах над персоналом станции, а также о попытках России перевести ЗАЭС под юрисдикцию федерации. Также известно, что первый и второй блоки заминированы, — говорит Плачков.
Плачков подчеркнул, что предугадать действия оккупантов сложно, потому что они даже допустили подрывы мин на территории станции.
Экс-руководитель уверен, что давить на РФ необходимо всеми рычагами воздействия.
— Не сработала архитектура ядерной безопасности. Ее не остановили, ни международные договоры, ни Женевские конвенции. Если Россия так себя ведет, миру уже нет другого выхода, как исключать эту страну-оккупанта из уважаемых международных организаций, — добавил Плачков.
Источник: Медиацентр