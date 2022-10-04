Плачков: Оккупанты заминировали Запорожскую АЭС, атомные блоки — в состоянии холодной остановки

Октябрь, 04 в 18:32

Экс-глава Госинспекции ядерного регулирования Григорий Плачков заявил, что российские военные заминировали Запорожскую АЭС.

По его словам, все атомные блоки Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки.

— Мы получаем сообщения об издевательствах над персоналом станции, а также о попытках России перевести ЗАЭС под юрисдикцию федерации. Также известно, что первый и второй блоки заминированы, — говорит Плачков.

Плачков подчеркнул, что предугадать действия оккупантов сложно, потому что они даже допустили подрывы мин на территории станции.

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Экс-руководитель уверен, что давить на РФ необходимо всеми рычагами воздействия.

— Не сработала архитектура ядерной безопасности. Ее не остановили, ни международные договоры, ни Женевские конвенции. Если Россия так себя ведет, миру уже нет другого выхода, как исключать эту страну-оккупанта из уважаемых международных организаций, — добавил Плачков.

Источник: Медиацентр