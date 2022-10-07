Октябрь, 07 в 20:44

Российские оккупанты заставляют работников Запорожской атомной электростанции работать на Росатом под давлением принудительной мобилизации.

Об этом на брифинге проинформировал бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Григорий Плачков.

По его словам, есть информация, что работников ЗАЭС пытаются под давлением перевести в подчинение компании Росатом, чтобы юридически “закрепить” управление этой станцией.

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– Есть сообщения от украинского персонала, что их запугивают, пытаются перевести под Росатом. Дали две недели на раздумья: либо ты подписываешь контракт, либо увольняешься и потом тебя могут мобилизовать, – подчеркнул Плачков.

Он напомнил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области прошел псевдореферендум РФ, после которого Кремль издал фейковый указ о “присоединении” этих территорий к России.

– Поэтому оккупационные “власти” обращаются достаточно жестоко с населением оккупированного Энергодара и с работниками ЗАЭС, — уточнил Плачков.

Он также проинформировал, что на сегодняшний день все шесть атомных энергоблоков ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки. Ситуация остается достаточно сложной.

Оккупанты используют станцию и как военную базу, и как инструмент шантажа, запугивания всего мира. Поскольку авария на ЗАЭС может привести к катастрофическим последствиям. Всего на Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов.

Плачков снова заявил, что российские военные заминировали два энергоблока АЭС. Они заминированы по периметру. Кроме того, боекомплект находится в машинных залах первого и второго энергоблоков.

По словам Плачкова, это делается для того, чтобы не допустить освобождения станции Вооруженными силами Украины.

– Делается все, чтобы украинские войска не смогли так просто освободить Запорожскую АЭС. Поэтому они (оккупанты, — Ред.) держат там и контингент, и свои боевые машины, и вооруженных людей, — добавил он.

Как известно, после псевдореферендумов российский диктатор Владимир Путин принял никчемное решение о “передаче Запорожской АЭС под управление РФ”. В Киеве назвали этот указ абсурдным и неадекватным.

На днях гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси анонсировал увеличение миссии МАГАТЭ на ЗАЭС вдвое – с двух представителей до четырех.

Источник: Media Center Ukraine