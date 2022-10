На 229-й день полномасштабной войны войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Под удар попали Киев и населенные пункты в ряде областей.

На очередной акт терроризма России уже отреагировали украинские власти. Факты ICTV собрали ключевые заявления.

Так, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что враг пытается уничтожить и стереть украинцев с лица земли.

Он уточнил, что у российских террористов две цели:

1. Первая – это энергетические объекты по всей стране: Киевская, Хмельницкая области, Львов, Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области, Юг Украины.

Зеленский предупредил, что сегодня могут быть временные перебои с электричеством, однако вся разрушенная инфраструктура будет восстановлена.

2. Вторая мишень врага – мирные люди. Зеленский подчеркнул, что рашисты специально выбрали такое время (когда люди добираются на работу) и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

Глава государства уточнил, что своими ракетными ударами враг стремится посеять панику и хаос среди украинцев.

Он уточнил, что сейчас работает ПВО (уже сбиты по меньшей мере 38 воздушных целей), и призвал находиться в укрытиях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что россияне воюют “с детскими площадками, детьми и людьми”. Он уточнил, что нынешние ракетные обстрелы станут еще одним сигналом для цивилизованного мира, что вопрос агрессии РФ должен быть решен силой.

В то же время украинцев ракетные удары не запугают, а сделают еще злее и ускорят движение вперед. Ермак пообещал, что на каждый удар будет ответ.

В Twitter-аккаунте Ермак призвал признать РФ страной-спонсором терроризма и предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко также отреагировал на обстрелы, назвав их зверскими. Он подтвердил, что оккупанты хотят уничтожить критическую энергетическую инфраструктуру.

По его словам, уже большая часть ракет РФ попала в энергосистемы разных городов. Тимошенко предупредил о возможности веерных отключений.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что масштабные ракетные обстрелы украинских городов являются свидетельством террористической сущности российского режима. Он добавил, что этот террор – единственное, на что способен Кремль, поскольку войска РФ проигрывают на поле боя.

Он уточнил, что это не изменит позицию Украины: с РФ невозможно о чем-то говорить, по ней нужно “ударить правильно для того, чтобы она перестала издеваться над другими странами”. По мнению Подоляка, после сегодняшних ударов мир окончательно изменит отношение к происходящему в Украине и как можно скорее передаст системы ПВО, противоракетной обороны для защиты украинского неба.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что утром агрессор выпустил уже 75 ракет, 41 из них сбиты нашей ПВО. Вражеская атака продолжается, поэтому нужно оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что российские ракеты поразили объекты в центре города: в Шевченковском и Соломенском районах. Он призвал жителей столицы и пригорода находиться в укрытиях и не выезжать в город, если нет острой необходимости.

Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, погибшие и пострадавшие.

Кличко предупредил, что есть угроза новых ударов. Он посоветовал киевлянам взять в укрытия теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы координировать решительный ответ на атаки РФ. Глава МИД прерывает свой африканский тур и немедленно возвращается в Украину.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022