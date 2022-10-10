Октябрь, 10 в 12:14

На 229-й день полномасштабной войны войска РФ совершили массированный ракетный обстрел Украины. Под удар попали Киев и населенные пункты в ряде областей.

На очередной акт терроризма России уже отреагировали украинские власти. Факты ICTV собрали ключевые заявления.

Так, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что враг пытается уничтожить и стереть украинцев с лица земли.

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Он уточнил, что у российских террористов две цели:

1. Первая – это энергетические объекты по всей стране: Киевская, Хмельницкая области, Львов, Днепр, Винница, Ивано-Франковская область, Запорожье, Сумская, Харьковская, Житомирская, Кировоградская области, Юг Украины.

Зеленский предупредил, что сегодня могут быть временные перебои с электричеством, однако вся разрушенная инфраструктура будет восстановлена.

– Утро тяжелое. Имеем дело с террористами. Десятки ракет, иранские Шахиды… Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны, – отметил президент.

2. Вторая мишень врага – мирные люди. Зеленский подчеркнул, что рашисты специально выбрали такое время (когда люди добираются на работу) и такие цели, чтобы нанести как можно больше вреда.

Глава государства уточнил, что своими ракетными ударами враг стремится посеять панику и хаос среди украинцев.

– Почему именно такие удары? Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди убежали. Но бежать мы можем только вперед и показываем это на поле боя. Так будет и дальше… Всегда помните: Украина была до того, как появился этот враг, и будет после него, — отметил Зеленский.

Он уточнил, что сейчас работает ПВО (уже сбиты по меньшей мере 38 воздушных целей), и призвал находиться в укрытиях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что россияне воюют “с детскими площадками, детьми и людьми”. Он уточнил, что нынешние ракетные обстрелы станут еще одним сигналом для цивилизованного мира, что вопрос агрессии РФ должен быть решен силой.

В то же время украинцев ракетные удары не запугают, а сделают еще злее и ускорят движение вперед. Ермак пообещал, что на каждый удар будет ответ.

– Россияне – позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Будут отвечать целые поколения россиян, — написал Ермак в Telegram-канале.

В Twitter-аккаунте Ермак призвал признать РФ страной-спонсором терроризма и предоставить Украине современные системы противоракетной обороны.

Що ще має статися для визнання Росії державою-спонсором тероризму? — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 10, 2022

Сучасні системи ПРО – це саме те, що нам потрібно, щоб ефективніше збивати російські ракети, якими вони обстрілюють ???????? мирні міста. — Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 10, 2022

Заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко также отреагировал на обстрелы, назвав их зверскими. Он подтвердил, что оккупанты хотят уничтожить критическую энергетическую инфраструктуру.

По его словам, уже большая часть ракет РФ попала в энергосистемы разных городов. Тимошенко предупредил о возможности веерных отключений.

– Это может повлиять на стабильность энергообеспечения, поэтому нужно быть готовыми к последствиям таких обстрелов вплоть до веерных отключений. К примеру, только в Киевской области ПВО сбило шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ, — проинформировал он.

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что масштабные ракетные обстрелы украинских городов являются свидетельством террористической сущности российского режима. Он добавил, что этот террор – единственное, на что способен Кремль, поскольку войска РФ проигрывают на поле боя.

– Маски сброшены: имеет место целенаправленное массовое убийство гражданских и разрушение гражданской инфраструктуры. Это, безусловно, свидетельствует о предсмертных конвульсиях раненого зверя. Не умеют воевать на поле боя – бьют по гражданским ракетами. Но… тот, кто хочет сломить украинцев, скорее сломает свои гнилые зубы, — заявил Подоляк.

Он уточнил, что это не изменит позицию Украины: с РФ невозможно о чем-то говорить, по ней нужно “ударить правильно для того, чтобы она перестала издеваться над другими странами”. По мнению Подоляка, после сегодняшних ударов мир окончательно изменит отношение к происходящему в Украине и как можно скорее передаст системы ПВО, противоракетной обороны для защиты украинского неба.

– Больше оружия, больше систем защиты и больше нашего мужества – так мы будем отвечать на то, что сегодня происходит, — подытожил Подоляк.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что утром агрессор выпустил уже 75 ракет, 41 из них сбиты нашей ПВО. Вражеская атака продолжается, поэтому нужно оставаться в укрытиях.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что российские ракеты поразили объекты в центре города: в Шевченковском и Соломенском районах. Он призвал жителей столицы и пригорода находиться в укрытиях и не выезжать в город, если нет острой необходимости.

Центральные улицы Киева перекрыли правоохранители, работают спасательные службы. Есть попадания в объекты критической инфраструктуры, погибшие и пострадавшие.

Кличко предупредил, что есть угроза новых ударов. Он посоветовал киевлянам взять в укрытия теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал, что находится в постоянном контакте с партнерами, чтобы координировать решительный ответ на атаки РФ. Глава МИД прерывает свой африканский тур и немедленно возвращается в Украину.

– Многочисленные российские ракетные удары по всей Украине. Единственная тактика Путина – террор против мирных украинских городов, но он не сломит Украину. Это также его ответ всем “умиротворцам” в мире, которые хотят поговорить с ним о мире: Путин – террорист, разговаривающий ракетами, — подчеркнул Кулеба.

Multiple Russian missile strikes across Ukraine. Putin’s only tactic is terror on peaceful Ukrainian cities, but he will not break Ukraine down. This is also his response to all appeasers who want to talk with him about peace: Putin is a terrorist who talks with missiles. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 10, 2022

Отреагировал на ракетный террор и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что эти удары лишь укрепляют стремление украинцев к победе.

– Кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чем-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы ни находились – на улицах и в бункерах, на море и на суше. Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду победы! – написал он в Twitter-аккаунте.

You can scare only the obedient russian herd. You will NEVER break us. And no rockets will save the terrorist state, it only increases our thirst for Victory! — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 10, 2022

А постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил, что 10 октября должна состояться чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН относительно агрессии РФ против нашего государства. И Россия именно в этот день ударила по центру Киева, убив и ранив мирных людей.

– Кровавый след будет сопровождать российскую делегацию, входящую в зал Генеральной Ассамблеи ООН, — добавил Кислица.