Жовтень, 10 в 13:54

У Києві та області через ракетні удари по критичній інфраструктурі розпочалися аварійні відключення електроенергії споживачам.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та всієї області.

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Кличко запевнив, що наразі аварійні служби та рятувальники роблять усе можливе, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

– Київводоканал працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Але тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання, – розповів Віталій Кличко.

За даними ДСНС, наразі відсутнє електропостачання у п’яти областях: Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській. В решті регіонів електропостачання частково немає.

Крім того, наразі є збої в роботі інтернету в багатьох регіонах України.