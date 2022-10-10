Октябрь, 10 в 10:43

Из многих городов поступает информация о проблемах с электроснабжением после массированного ракетного удара РФ по Украине.

В частности, свет исчез в Харькове. Мэр Игорь Терехов сообщил, что оккупанты попали в объект энергетической инфраструктуры. По его словам, соответствующие службы работают над возобновлением электроснабжения.

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А в Полтаве из-за отсутствия электроэнергии остановились троллейбусы.

Кроме того, на всей территории Полтавской области наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

На территории Хмельницкой ОТО есть перебои с электроснабжением в связи с тремя взрывами.

В Житомирской области также пострадала энергетическая инфраструктура, поэтому часть потребителей переведена на резервные источники питания.

Частично света нет на территории Черниговской области.

Во Львове повреждены объекты критической инфраструктуры, часть города без электроэнергии.

В компании Укрэнерго заявили, что из-за ракетной атаки на энергетические объекты и гражданскую критическую инфраструктуру в городах и населенных пунктах возможны перебои с энергопитанием.

– Энергетики оперативно применяют резервные схемы питания и работают над устранением повреждений, – говорят в компании.

Наиболее массовый ракетный удар нанесен по Киеву, в том числе по центру столицы. Зафиксировано несколько взрывов, количество жертв и раненых уточняется.

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, страна-террорист выпустила 10 октября уже 75 ракет, 41 из них обезврежены нашей ПВО.