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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области слышны взрывы

Марта Бондаренко, редактор ленты
Вибух
Фото: Depositphotos

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Деталей он не рассказал, однако призвал жителей региона не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

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Сообщается о взрывах в Житомирской области. Предварительно это работа нашей ПВО. Воздушная тревога по всей Украине.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что сегодня зафиксирована атака около 40 иранских дронов-камикадзе, до Киева долетели пять.

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