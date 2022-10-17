Октябрь, 17 в 14:00

В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

Деталей он не рассказал, однако призвал жителей региона не оставлять укрытий до отбоя тревоги.

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Сообщается о взрывах в Житомирской области. Предварительно это работа нашей ПВО. Воздушная тревога по всей Украине.

Глава МВД Денис Монастырский сообщил, что сегодня зафиксирована атака около 40 иранских дронов-камикадзе, до Киева долетели пять.