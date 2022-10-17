Жовтень, 17 в 14:00

На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Деталей він не розповів, проте закликав жителів регіону не полишати укриттів до відбою тривоги.

Зараз дивляться

Повідомляється про вибухи у Житомирській області. Попередньо це робота нашої ППО. Наразі по всій Україні триває повітряна тривога.

Очільник МВС Денис Монастирський повідомив, що сьогодні зафіксовано атаку близько 40 іранських дронів-камікадзе, до Києва долетіли п’ять.