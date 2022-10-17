Октябрь, 17 в 8:20

В столице после прилетов дронов-камикадзе снова слышны взрывы. Воздушная тревога продолжается.

Об этом сообщают очевидцы.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о еще двух взрывах в Шевченковском районе города.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, раненых в результате взрывов нет, однако кареты скорой помощи дежурят на местах.

Как сообщили в эфире телеканала Киев, сейчас пылает офисное здание – верхние этажи. Кроме того, в Киеве перекрыли движение транспорта от Крещатика в здание цирка.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что оккупанты дронами-камикадзе атаковали объект инфраструктуры возле железнодорожного вокзала.

Напомним, что сегодня с самого утра оккупанты выпустили на Киев ударные дроны-камикадзе. По словам главы города, есть попадание в нежилое здание в Шевченковском районе столицы. На месте работают пожарные ГСЧС и медики.

Также известно, что взрывами повреждены близлежащие жилые здания. Информации о раненых пока не сообщали.

За новостями о войне в Украине можно следить в нашем онлайн.