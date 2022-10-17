Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

У Києві чутно нові вибухи

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
У Києві чутно нові вибухи
Фото: Факти ICTV

У столиці після прильотів дронів-камікадзе знову чути вибухи.

Про це повідомляють очевидці.

Мер міста Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у Шевченківському районі міста.

Зараз дивляться

За попередніми даними, поранених внаслідок вибухів немає, проте карети швидкої допомоги чергують на місцях.

Як повідомили в ефірі телеканалу Київ, наразі палає офісна будівля – верхні поверхи. Крім того, у Києві перекрили рух транспорту від Хрещатика до будівлі цирку.

Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що окупанти дронами-камікадзе атакували об’єкт інфраструктури біля залізничного вокзалу.

Нагадаємо, що сьогодні із самого ранку окупанти випустили на Київ ударні дрони-камікадзе. За словами очільника міста, є влучання у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці. На місці працюють пожежники ДСНС та медики.

Також відомо, що вибухами пошкоджені прилеглі житлові будівлі. Інформації про поранених поки не повідомляли.

За новинами про війну в Україні можна слідкувати у нашому онлайн.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка