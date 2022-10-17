У Києві чутно нові вибухи
У столиці після прильотів дронів-камікадзе знову чути вибухи.
Про це повідомляють очевидці.
Мер міста Віталій Кличко повідомив про ще два вибухи у Шевченківському районі міста.
За попередніми даними, поранених внаслідок вибухів немає, проте карети швидкої допомоги чергують на місцях.
Як повідомили в ефірі телеканалу Київ, наразі палає офісна будівля – верхні поверхи. Крім того, у Києві перекрили рух транспорту від Хрещатика до будівлі цирку.
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що окупанти дронами-камікадзе атакували об’єкт інфраструктури біля залізничного вокзалу.
Нагадаємо, що сьогодні із самого ранку окупанти випустили на Київ ударні дрони-камікадзе. За словами очільника міста, є влучання у нежитлову будівлю в Шевченківському районі столиці. На місці працюють пожежники ДСНС та медики.
Також відомо, що вибухами пошкоджені прилеглі житлові будівлі. Інформації про поранених поки не повідомляли.
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