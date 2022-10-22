Жовтень, 22 в 12:31

Укренерго запроваджує тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві та 10 областях України.

У компанії зазначили, що масштаб пошкоджень внаслідок ракетної атаки на енергетичні об’єкти вранці 22 жовтня співставний або може перевищувати наслідки обстрілів 10-12 жовтня.

– Наразі вимушено застосовані обмеження енергопостачання у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях. Обмеження споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені терористичними ракетними атаками, – йдеться у повідомленні Укренерго.

У компанії просять українців ощадливо споживати електроенергію впродовж всього дня і особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

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– Будь ласка, не використовуйте енергоємні електроприлади, вимкніть зайве освітлення, перенесіть прання на нічні години. Такі заходи дають нашим спеціалістам можливості якомога швидше стабілізувати ситуацію і провести необхідні відновлювальні роботи, – додали в компанії.

Графік відключення електроенергії у Києві – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.