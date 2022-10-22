Жовтень, 22 в 12:32

Сьогодні із самого ранку російський агресор завдав масованого ракетного удару по енергооб’єктах України. Наші сили протиповітряної оборони збили 18 ворожих ракет.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Так, із 07:00 російська армія атакувала об’єкти критичної інфраструктури щонайменше десятьма літаками стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області.

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Ворожа авіація випустила 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555).

Крім того, окупанти атакували із кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами Калібр. Усього здійснили 16 пусків.

В зонах відповідальності ПК Південь, ПК Центр, ПК Захід ЗСУ авіацією, зенітними ракетними підрозділами та мобільно-вогневими групами знищено 18 крилатих ракет ворога:

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 крилатих ракет Калібр.

У Повітряному командуванні Південь повідомили, що у зоні їхньої відповідальності сили ППО над Одеською областю знищили чотири ракети Калібр і ще одну ракету над Миколаївською.

На Хмельниччині під час повітряної тривоги пролунало кілька вибухів, в обласному центрі зникло світло. Ворожих ударів зазнали також Луцьк і Рівне.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ, ПК Південь

Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ